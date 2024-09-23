T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 23.09.2024 - 00:01

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/245 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/245 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1236 ada, 1 parsel sayılı ve 3.090,10 m2 yüzölçümlü, kat mülkiyeti kurulmuş, İki Adet Sekiz Katlı Betonarme Karkas Bina vasfı ile kayıtlı olan, 1. ve 2. katta, 120/3090 arsa paylı, 3 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken olarak tamamının, borçlu adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Aşağıdaki bilgiler bilirkişi raporu özetlenerek yazılmış olup ayrıntıları satış ilanında görülebilir.

İmar Durumu: ....taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, ayrık nizam, E: 1.25, Yençok: 24.50 m, 8 katlı konut alanında kaldığı belirtilmiştir. Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Barış (Ataevler) Mahallesi, Yıldırım Sokak, No:2, Ümit 4 Sitesi, A Blok, 1. ve 2. katta, 3 nolu dubleks dairedir. Dairenin üzerinde bulunduğu bina, betonarme karkas tarzda inşa edilmiş bodrum + zemin + 6 normal kattan ibarettir. Binanın dış cephesi sıvalı, boyalı, bir kısmı btb kaplı, giriş kapısı ferforje demir doğrama, merdiven ve sahanlıkların mermer kaplamadır. Binanın asansörü vardır. Binanın yaklaşık 15-18 yıllık olduğu kanaatindeyiz. Taşınmazın üzerinde bulunduğu site, ayrık nizam A ve B bloktan oluşan, çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış, otoparkı ve yüzme havuzu mevcut bir sitedir. Dairenin giriş katı (1. kat) antre, hol, salon, mutfak, 2 adet balkon, dubleks kata çıkan ahşap laminat kaplı, kenarları ahşap korkuluklu merdivenden, üst kat (dubleks kat), merdiven holü, 3 oda, banyo, ebeveyn banyosu, 3 adet balkondan ibarettir. Dairenin giriş kapısı çelik, oda kapıları ahşap amerikan panel kapı, balkon kapısı ve pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, yer yer duvar kağıdı kaplı, antre, hol, salon ve odaların zemini ahşap laminant parke kaplı olup, salonunda şöminesi bulunmaktadır. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Balkon zemini ile ıslak hacimlerin (banyo, ebeveyn banyosu, tuvalet) zemini ve duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Banyoda dolap, lavabo, klozet ve duşa kabin, tuvalette lavabo ve klozet, ebeveyn banyosunda lavabo, klozet ve duşa kabin vardır. Balkonunbirisi sürgülü cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Elektrik ve suyu mevcut olup, doğalgaz kombi kalorifer ile ısıtılmaktadır. 2 katın toplam kullanım alanı yaklaşık 150 m2 olarak belirlenmiştir. Taşınmaz, genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan 5-6 katlı ayrık nizam binaların bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. Ata Bulvarına kuş uçuşu yaklaşık 950 m, Bursa-İzmir Karayoluna kuş uçuşu yaklaşık 300 m mesafededir. Dava konusu taşınmazın etrafında okul, market,cami gibi her türlü sosyal tesisler yer almakta, ön tarafından geçen asfalt yol ile her yere ulaşım imkanına sahiptir. Çevresi çok katlı, site şeklinde binalar ile meskundur. Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 14:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

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