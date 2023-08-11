T.C. BURSA16. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 11 Ağustos 2023

Örnek No:55*

2022/7660 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/7660 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İl, Osmangazi İlçe, YUNUSELİ Mahalle/Köy, 11526 Ada, 1 Parsel, h blok 1. kat 3 nolu bağımsız bölüm

Adresi: Yunuseli Mahallesi 795.Sokak Selam Rezidans Evleri No:32/H Kat:2 Daire: 3 Osmangazi/Bursa Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü: 0,00 m2

Arsa Payı: 12.132,06

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Güncel kayıtlarda olduğu gibidir.

Kıymeti: 2.640.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : güncel kayıtlarda olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/09/2023 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 25/09/2023 - 13:33

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/10/2023 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 24/10/2023 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.