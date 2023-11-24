T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24 Kasım 2023

İLAN VARAKASI

"Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan Halaf ve Necah oğlu Halep 1995 d.lu sanık Faraç El Cesimhakkında yapılan yargılama sonunda 2021/647 (E),2023/1394 (K) sayılı 04/10/2023 tarihli karar ile " Beraatine, emanet eşyasının İadesine" dairyokluğunda verilen karar sanığıa mevcut adreslerinde teblig edilemediği gibi, mernis ve tebligata yarar başka adreside tespit edilemediğinden adresi meçhul sayılan sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş işbu ilan varakasınıngazete de yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonara ki 7 gün içerisinde verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararilanen tebliğ olunur.