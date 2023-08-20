Yayınlanma: 20 Ağustos 2023

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/642 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/642 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.120.000,00 1 Taşıt 34ZSE03 Plakalı, 2014 Model, MERCEDES-BENZ Marka, C180 Tipli, 27491030284662 Motor No'lu, WDD2050401F088769 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1595 cm3, Rengi Beyaz, Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Araç üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan önce motor sıvısı, mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.

Artırma Bilgileri:

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/09/2023 - 14:56 - Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 14:56

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/10/2023 - 14:56 - Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 14:56

17/08/2023 (İİK m.114/4)