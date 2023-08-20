T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 20 Ağustos 2023

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI 

2023/642 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/642 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.120.000,00                    1            Taşıt         34ZSE03 Plakalı, 2014 Model, MERCEDES-BENZ Marka, C180 Tipli, 27491030284662                                                                                     Motor No'lu, WDD2050401F088769 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Motor                                                                               Hacmi 1595 cm3, Rengi Beyaz, Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın                                                                                           ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Araç                                                                               üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu                                                                           aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın                                                                                   kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu                                                                                 taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde                                                                                           bulundurularak çalıştırılmadan önce motor sıvısı, mekanik ve lastik bakımlarının yapılması                                                                                 önerilir.

Artırma Bilgileri: 

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/09/2023 - 14:56 - Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 14:56

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/10/2023 - 14:56 - Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 14:56

17/08/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No: ILN01879182