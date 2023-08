T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ İLANI

Yayınlanma: 20 Ağustos 2023

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2019/5044 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/5044 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri: İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, 86 Mevkii, 324 Ada, 4 Parsel, 86 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa taşınmaz, tapunun Esenyurt İlçesi, Kıraç Mahallesi, 324 ada 4 parselde kayıtlı C Blok 9. kat (86) bağımsız bölüm no.lu "konut-dubleks" nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup Esenyurt Gökevler Mahallesi, Özdemir sokak No: 7 C Hera Club Residence K: 9 D: 86 adresinde yer almaktadır. Keşif günü konut kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediye'den temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle tespit edilmiştir. Buna göre dairenin plan itibariyle (dubleks 1+1 tipinde); girişin yapıldığı 9. katın: salon, salonda mutfak nişi, banyo tuvaletten, salondan dairesel merdivenle ulaşılan çatı arası katın bir yatak odası ve banyo tuvaletten ibaret olduğu tespit edilmiştir. Konut giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc'dir. Onaylı mimari projesine göre alt kısım 46 m2, üst kısım 34 m2 olmak üzere toplam net 80 m2 kullanım alanına sahiptir. Her katta dokuz daire, binada iki yolcu ve bir yük asansörü mevcuttur. Binada ortak alanlar mermer döşeme, korkulukları aluminyumdur. Bina 2007 yılında inşa edilmiştir.

Adresi : Esenyurt Gökevler Mahallesi, Özdemir Sokak No: 7 C Hera Club Residence K: 9 D: 86Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 10.247,32 m2

Arsa Payı : 100/30000

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 6. Etap Uygulama imar alanında Taks: 0.30, Kaks (emsal): 2.00 konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinnde İrtifak Hakkı Vardır. İSKİ- 21/09/2007-16055 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (99 yıllığı)

Artırma Bilgileri:

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/09/2023 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 14:59

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/10/2023 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 14:59

14/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.