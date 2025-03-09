T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/966 Esas Konu: İlanen tebliğ

Davacı Erdal Ateş ile Davalı Yağmur Aşık arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi davası nedeniyle yapılan araştırmalara rağmen davalı Yağmur Aşık'ın adresi tespit edilemediğinden;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı borçlu kiracı hakkında ödenmeyen kira borçları nedeniyle icra takibi yapıldığını, borçlunun itiraz etmediğini ancak süresinde ödeme de yapmadığını beyan ederek davalının mecurdan tahliyesine karar verilmesini talep ettiği hususunun ve duruşmanın 22/04/2025 11:20 tarih ve saatine bırakıldığının "dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresinde ilk itirazlarınızı ve HMK nin 129. maddesindeki unsurları içeren cevap dilekçesini, ayrıca açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek tüm delillerinizi bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri dilekçenizle dosyaya sunmanız gerektiği" ihtarı ile ilanen tebliğ rica olunur. 03.03.2025