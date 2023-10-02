T.C. ÇALDIRAN ASLİYE HUKUK MAHMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2023/373-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439 ESAS
Aşağıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazlardan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Çaldıran - 12. Bölge Hududu (Ağrı Doğubayazıt) Ayr. Devlet Yolu Km:(8+571.66-8+608.60) (10+471.65-10+680.90) (15+053.82-17+712.29) (19+333.52-19+800.00) ve (24+484.65-26+262.04) kavşak projeleri içinihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılması kapsamında; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin (b) bendine göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün, 16.11.2021 tarih ve 2021/270 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı alınmıştır. Bu karar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 17.11.2021 tarih sayılı oluru ile onaylandığı, aşağıda belirtilen dava konusu taşınmazların proje alanına isabet ettiği alanlar hakkında kamulaştırma kararı alındığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştrrma bedelinin Bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, aşağıda adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca İLAN olunur (tebliğ tarihi gazate yayın tarihidir).
S.NO
DOSYA NO
İL/İLÇE
MAH/KÖY
ADA/PARSEL
MALİK
1
2023/373 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
KALKANDELEN
0 ADA/19 PARSEL
BARIŞ BİLİCİTÜRK
2
2023/426 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
133 ADA/15 PARSEL
ANTİKA YAMAN
EYUP YAMAN
TEYUP YAMAN
SİYABENT YAMAN
3
2023/427 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
105 ADA/54 PARSEL
İBRAHİM TATAŞ
4
2023/428 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
DEMİRCİK
121 ADA/13 PARSEL
SERACETTİN ÇINAR
5
2023/429 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
105 ADA/52 PARSEL
FADİL TATAŞ
6
2023/430 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
105 ADA/58 PARSEL
AHMET TATAŞ
7
2023/431 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
125 ADA/447 PARSEL
AHMET ÖZKAN
8
2023/432 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
133 ADA/17 PARSEL
HASİDE YAMAN
İBRAHİM YAMAN
KADİR YAMAN
KIYASETTİN YAMAN
9
2023/433 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
117 ADA/80 PARSEL
CEVDET ÖZKAN
10
2023/434 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
125 ADA/449 PARSEL
İBRAHİM DEMİR
11
2023/435 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
117 ADA/81 PARSEL
MİRZA MEHMET DUMAN MİRASÇILARIŞEVKET DUMAN, MEHMET DUMAN, YUSUF DUMAN, ÜMİT DUMAN, MEHMET LATİF DUMAN, FATMA BİNGÖL, HEDİYE BARAN, RUKİYE ÇELİK, GÖGERÇİN DURMAN, DERYA İŞLER
12
2023/436 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
105 ADA/62 PARSEL
İSMAİL GÜMÜŞ
13
2023/437 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
ALAKAYA
118 ADA/109 PARSEL
OSMAN TAYBAR
14
2023/438 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
SOĞUKSU
105 ADA/31 PARSEL
İBRAHİM TATAŞ
15
2023/439 ESAS
VAN/ÇALDIRAN
DEMİRCİK
122 ADA/98 PARSEL
SIDDIK SEVD