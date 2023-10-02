T.C. ÇALDIRAN ASLİYE HUKUK MAHMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

DOSYA NO: 2023/373-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439 ESAS

Aşağıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazlardan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Çaldıran - 12. Bölge Hududu (Ağrı Doğubayazıt) Ayr. Devlet Yolu Km:(8+571.66-8+608.60) (10+471.65-10+680.90) (15+053.82-17+712.29) (19+333.52-19+800.00) ve (24+484.65-26+262.04) kavşak projeleri içinihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılması kapsamında; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin (b) bendine göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün, 16.11.2021 tarih ve 2021/270 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı alınmıştır. Bu karar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 17.11.2021 tarih sayılı oluru ile onaylandığı, aşağıda belirtilen dava konusu taşınmazların proje alanına isabet ettiği alanlar hakkında kamulaştırma kararı alındığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştrrma bedelinin Bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, aşağıda adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca İLAN olunur (tebliğ tarihi gazate yayın tarihidir).