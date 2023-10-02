T.C. ÇALDIRAN ASLİYE HUKUK MAHMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

DOSYA NO: 2023/373-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439 ESAS

Aşağıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazlardan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Çaldıran - 12. Bölge Hududu (Ağrı Doğubayazıt) Ayr. Devlet Yolu Km:(8+571.66-8+608.60) (10+471.65-10+680.90) (15+053.82-17+712.29) (19+333.52-19+800.00) ve (24+484.65-26+262.04) kavşak projeleri içinihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılması kapsamında; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin (b) bendine göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün, 16.11.2021 tarih ve 2021/270 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı alınmıştır. Bu karar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 17.11.2021 tarih sayılı oluru ile onaylandığı, aşağıda belirtilen dava konusu taşınmazların proje alanına isabet ettiği alanlar hakkında kamulaştırma kararı alındığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştrrma bedelinin Bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, aşağıda adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca İLAN olunur (tebliğ tarihi gazate yayın tarihidir).

S.NO

DOSYA NO

İL/İLÇE

MAH/KÖY

ADA/PARSEL

MALİK

1

2023/373 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

KALKANDELEN

0 ADA/19 PARSEL

BARIŞ BİLİCİTÜRK

2

2023/426 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

133 ADA/15 PARSEL

ANTİKA YAMAN

EYUP YAMAN

TEYUP YAMAN

SİYABENT YAMAN

3

2023/427 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

105 ADA/54 PARSEL

İBRAHİM TATAŞ

4

2023/428 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

DEMİRCİK

121 ADA/13 PARSEL

SERACETTİN ÇINAR

5

2023/429 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

105 ADA/52 PARSEL

FADİL TATAŞ

6

2023/430 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

105 ADA/58 PARSEL

AHMET TATAŞ

7

2023/431 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

125 ADA/447 PARSEL

AHMET ÖZKAN

8

2023/432 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

133 ADA/17 PARSEL

HASİDE YAMAN

İBRAHİM YAMAN

KADİR YAMAN

KIYASETTİN YAMAN

9

2023/433 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

117 ADA/80 PARSEL

CEVDET ÖZKAN

10

2023/434 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

125 ADA/449 PARSEL

İBRAHİM DEMİR

11

2023/435 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

117 ADA/81 PARSEL

MİRZA MEHMET DUMAN MİRASÇILARIŞEVKET DUMAN, MEHMET DUMAN, YUSUF DUMAN, ÜMİT DUMAN, MEHMET LATİF DUMAN, FATMA BİNGÖL, HEDİYE BARAN, RUKİYE ÇELİK, GÖGERÇİN DURMAN, DERYA İŞLER

12

2023/436 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

105 ADA/62 PARSEL

İSMAİL GÜMÜŞ

13

2023/437 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

ALAKAYA

118 ADA/109 PARSEL

OSMAN TAYBAR

14

2023/438 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

SOĞUKSU

105 ADA/31 PARSEL

İBRAHİM TATAŞ

15

2023/439 ESAS

VAN/ÇALDIRAN

DEMİRCİK

122 ADA/98 PARSEL

SIDDIK SEVD

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