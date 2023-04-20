T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20 Nisan 2023

ESAS NO: 2023/722

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Çankırı İli, Merkez İlçesi Abdülhalik M.

ADA NO: 499

PARSEL NO: 25

VASFI: Yol

YÜZÖLÇÜMÜ: 4.114,10m²

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 4.114,10 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Fadime Tulumoğlu, Hasan kızı,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırılması maksadıyla, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı kurum adına tescili talepli açılan dava Mahkememizin yukarıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3. Kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Çankırı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.