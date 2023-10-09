T.C. ÇARŞAMBA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09 Ekim 2023

DOSYA NO: 2022/133 ES.

GAİPLİK 2. İLANI

TMK 588. maddesi gereği Hazineye intikali talebi ile açılan davada verilen ara karar gereği; Maliye Hazinesi tarafından Samsun ili Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mah. 12 ada 29 parsel sayılı taşınmazın eski hissedarı HATİCE ALKAN (Mustafa'nın eşi) hakkında 3561 sayılı Kanun uyarınca atanan kayyım tarafından mal varlığının on yıldan beri yönetilmekte olduğu, gaiplik kararı verilerek paydaşı olduğu taşınmazın satışı sonucu hissesine düşen bedel için Türkiye Ziraat Bankası Samsun Şubesinde adına açılan 222-39927578-5144 numaralı vadeli hesap bakiyesinin hesabın kapanacağı tarihe kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte Hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesi istenilen şahıs ya da mirasçılarının adreslerinin ve nerede olduklarının bilinmediği, kendilerinden haber alınamadığı, kendilerini gören ve yerini de bilen bir kimsenin bulunmadığı iddia edilmekle, adı geçen şahısları tanıyan bilen olup olmadığı, ölü yada sağ oldukları hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen şahıs hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur.

GAİP:

T.C. Kimlik No: --

Adı: HATİCE ALKAN (Mustafa'nın eşi)

Baba Adı: --

Ana Adı: --

Doğum Tarihi: --

Doğum Yeri: --

İkamet Adresi: --