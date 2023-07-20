T.C. ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023

ESAS NO : 2021/1098 Esas

DAVALILAR : 12164196178 - VEDAT ve SEMRA oğlu/kızı, 24/09/1982 dogumlu,

Davacı, ERHAN AKI ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Tensip Zaptı, son duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava vekili 22/11/2021 tarihli dava dilekçesi ile hissedarı olduğu İstanbul İli Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mah. Karatoprak Mevkii, Cilt No.58, Sayfa No. 5639, 439 Ada (Yeni 295 Ada) 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Durusma Günü: 12/12/2023 günü saat: 11:20 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nin 147/2 maddesi uyarınca, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği; dava dilekçesi, tensip zaptı, son duruşma zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.