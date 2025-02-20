Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/330 Esas 20.01.2025

Davacı, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalı, MEHMET BAYRAM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı MEHMET BAYRAM'ın maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından Yozgat ili Çekerek İlçesi Yukarıoba Köy/Mah. 101 ada 62 Parsel sayılı sayılı Taşınmazın ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'nın projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas numarası belirtilen dosya ilan olunur.20/01/2025

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

2024/330 Esas no İli Yozgat ili Çekerek İlçesi Yukarıoba Köy/Mah. 101 ada 62 Parsel sayılı taşınmaz maliki Davalı MEHMET BAYRAM.