T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/336 Esas

İlgi: 05/09/2024 Tarih ve 2024/336 Esas sayılı yazımızın sehven yazıldığı anlaşılmış olup, 06/09/2024 tarihli güncel yazımızın dikkate alınarak işlem yapılması rica olunur.

KAMULAŞTIRMA İLANI

1.TAŞINMAZ:

ESAS NO: 2024/336 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Mahallesi,

ADA NO: 170

PARSEL NO: 8

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: YUSUF KARABULUT (TC: 33331687510)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEKİRDAĞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

1- a) Davacı kurum tarafından Dava konusu Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Mah. 170 Ada, 8 Parsel numaralı tarla niteliğindeki taşınmazın davalı YUSUF KARABULUT'un malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3- Bu davalarda husumeti davacı YALI BOYU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 'na yöneltmesi gerektiği,

4- İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan YALI BOYU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİadına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 06/09/2024