T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/337 Esas

İlgi: 05/09/2024 Tarih ve 2024/337 Esas sayılı yazımızın sehven yazıldığı anlaşılmış olup, 06/09/2024 tarihli güncel yazımızın dikkate alınarak işlem yapılması rica olunur.

1.TAŞINMAZ:

ESAS NO: 2024/337 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Mahallesi,

ADA NO: 654

PARSEL NO: 6

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: MEHMET AYYILDIZ (TC: 31199327128)

NAZİR ÖZTÜRK ( TC: 33784382772)

NURTEN YILMAZ (TC: 17279606604)

REMZİ AYYILDIZ (TC: 31217326522)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEKİRDAĞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

1- a) Davacı kurum tarafından Dava konusu Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Mah. 654 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın davalılar MEHMET AYYILDIZ, NAZİR ÖZTÜRK,NURTEN YILMAZ ,REMZİ AYYILDIZ malikleri olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3- Bu davalarda husumeti davacı YALI BOYU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'ne yöneltmesi gerektiği,

4- İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapanYALI BOYU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 06/09/2024