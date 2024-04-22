T.C. CEYHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.04.2024 - 00:00

Sayı :2021/203 Esas

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Davacı, BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , ABDULLAH ÖZSOY ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası karara çıkmış olup; Mahkememizden verilen 12/06/2023 tarih ve 2023/190 karar sayılı kararı ile; "Davanın KABULÜ ile, Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı mah. 123 ada 174 parsel sayılı taşınmazın 30/09/2021 tarihli fen bilirkişi raporu ve eki krokisinde (IR)ile taranarak gösterilen 2.174,28 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkı, ve (G) ile gösterilen 1.049,7 m² kısmının 2 yıl süreli geçici irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin 40.148,77 -TL olarak tespitine, daimi irtifak hakkının(ağaç dikmemek, bina vs. sabit tesis yapmamak şartı ile) davacı BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye ait olduğunun TESİSİNE VE TESCİLİNE, 28/01/2022 tarihli heyet raporunun ve 30/09/2021 tarihli fen raporunun hükmün eki sayılmasına, Tespit edilen kamulaştırma bedeli olan 40.148,77-TL'den Ceyhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/69 D.iş sayılı dosyasına yatan acele kamulaştırma bedeli olan 27.278,13-TL'ninmahsubu ile fark bedel 12.870,64-TL'sına, dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden 16.10.2021 tarihinden karar tarihi olan 12/06/2023 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına, Dava konusu taşınmazda hissedar olarak görünen davalılar Songül Eker ve Emel Eker yönünden tespit edilen kamulaştırma bedelinin temsil kayyıma ödenmesi için bankaya müzekkere yazılmasına, tapu kaydında ipotek veya haciz mevcutsa bunun bedele yansıtılmasına" şeklinde karar verilmiştir. Davalı EMEL EKER'in tüm araştırmalara rağmen açık kimliğinin ve adresinin tespit edilemediği vebu nedenle tebligat yapılamadığı anlaşıldığından, 7201 sayılı Teb. Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.