T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17 Ağustos 2023

Sayı: 2021/138 Esas

Konu: İlan metni İLAN METNİ

ESAS NO: 2021/138 Esas

DAVACI: CİHANBEYLİ BELEDİYESİ

TEBLİĞ İSTENEN

DAVALI: TAHİR PARLAYAN (TCKN:18800438114)

Sayın Tahir Parlayan, 18800438114 Tc no'lu , aleyhine Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/138 esas sayılı dosyası ile Konya ili Cihanbeyli ilçesi bulduk mahallesi 228 ada 2 parsel ile ilgili olarak elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası açılmış olup, dava dosyasında keşif yapılmış ve bilirkişi raporu alınmıştır. Dava dosyamızın duruşma günü 22/09/2023 günü saat 10:55'e bırakılmıştır. Dava dosyamız dava dilekçesinin keşif zaptının ve bilirkişi raporunun tarafınıza ilanen tebliğ olduğu hususu ilan olunur.