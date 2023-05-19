T.C. ÇORUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19 Mayıs 2023

ESAS NO: 2020/172

Mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davasında; Çorum Merkez Hacıkerim Bağları, Tepecik 226 ada 235-110 parselde kayıtlı bağın Osman Karısı Dudu Karahüseyin adına kayıtlı olduğu, yapılan araştırmada Dudu Hüseyin isimli bir şahsın kaydının bulunmadığı, Tepecik Parsel 69'daki Dudu Karahüseyin adına kayıtlı bağın, davacılar Hüseyin Altınörs, Suade Okutucu, Selma Yurderi, Ahmet Altınörs ve Mehmet Altınörs'ün dedeleri Mehmet Altınörs'ün tasarruf ve zilyedindeyken babaları Mustafa Altınörs'e onun vefatıyla çocuklarına kaldığı, dede Mehmet Altınörs'den günümüze bağ üzerine yapılan tasarrufun ve zilyetliğin malik sıfatıyla davasız ve fasılasız olduğunu, zilyetlik süresinin 20 yılın çok üstünde olduğu, Çorum merkezde bulunan Hacıkerim Bağları, Tepecik 226 ada 235-110 parsel'de Osman Karısı Dudu Karahüseyin adına kayıtlı taşınmazın olağanüstü zamanaşımı zilyetliği TMK.713 maddesi uyarınca davacı tarafından iddia edilerek TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/172 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur. 05/04/2023

Davacı Adı Soyadı: Davalı: Dava:

1- AHMET ALTINÖRS 1- Tapu Müdürlüğüne izafen MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali ve Tescil davası (Zilyetliğe dayalı)

2- HÜSEYİN ALTINÖRS

3- MEHMET ALTINÖRS

4- SELMA YURDERİ

5- SUADE OKUTUCU