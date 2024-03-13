T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/115 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Malatya Darende Zaviye mah.
MEVKİİ: Hamaz
ADA NO: 124
PARSEL NO: 55
YÜZÖLÇÜMÜ: 1.808,37 m2 irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI: Hulusi ÇETİN Zaviye mah. Darende
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ: EPDK9245-46 no'lu karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/115 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/11/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01998297