T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/115 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Malatya Darende Zaviye mah.

MEVKİİ: Hamaz

ADA NO: 124

PARSEL NO: 55

YÜZÖLÇÜMÜ: 1.808,37 m2 irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hulusi ÇETİN Zaviye mah. Darende

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ: EPDK9245-46 no'lu karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/115 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/11/2023