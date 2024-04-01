T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:00

Davacı Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen ve kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış Bedel Tespiti ve Tescil davasında;

1- Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Demirci Şubesine yatırılacağı,

2- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3- Açılacak davalarda husumetin Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

4- Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan (30) OTUZ gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabilecekleri,

5- (30) OTUZ gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Kamulaştırılan Taşınmazın İli: MANİSA İlçesi: DEMİRCİ