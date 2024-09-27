T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/818 Esas

KARAR NO : 2024/543

Başkasına ait Kimlik veya kimlik bilgilerini Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2024 tarihli ilamı ile sanık MUHAMMED ELO hakkında Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan 10 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, daha önceden kasıtlı suçtan her hangi bir mahkumiyetinin bulunmaması sebebiyle verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, ancak mahkemece verilen gerekçeli kararınSuriye vatandaşı, İbrahim ve Hılfe oğlu, 2003 Haseme doğumlu MUHAMMED ELO tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunamamış, gerekçeli kararkendisine tebliğedilememiştir.

1-7201 Sayılı tebliğat kanunun 28/1-27 maddeleri gereğince kararın " bir yerel gazete ve bir yerel internet haber sitesinde " ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2- İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK 273 maddesi gereğince takip edilen iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek yada zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile istinafincelemesinin yapılmasını isteyebileceği istinaf olunmadığı taktirde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur.