T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Bağbaşı Mahalle, Kadısekisi Mevkii, 399 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz,257,00 m² yüzölçümüne sahip tarla vasıflıdır. Üzerinde yapı yoktur, 3 adet zeytin fidanı ile çevresinde 45 mt.uzunluğunda beton direkli tel çit ve demir kapı bulunmaktadır.

Adresi: Kadısekisi Mevkii, Bağbaşı Mahallesi, Pamukkale/Denizli

İmar Durumu: Pamukkale Bld. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre taşınmaz “Konut Alanı” vasıflı olup, ayrık nizam 3 kat imar iznine sahiptir.

Kıymeti: 3.084.000,00 TL - KDV Oranı:%10 -

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2025 - 10:27 - Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2025 - 10:27

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/02/2025 - 10:27 - Bitiş Tarih ve Saati: 14/02/2025 - 10:27

24/11/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.