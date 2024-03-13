T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, ÇAKMAK Mahalle/Köy, 417 Ada, 8 Parsel, arsa özellikli taşınmazdır, ulaşımı rahat, düzgün forma sahiptir.

Adresi: Denizli Merkezefenddi İlçesi Çakmak Mahallesi Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü: 446 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli planda konut alanı, inşaat nizamı Al, kat adedi:4, bina yök: imar yön. 28.mad, derinlik:kroki, ön bahçe mes: 5 mt, arsabahçe mes: imar yön.23.md.

Kıymeti: 7.805.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: ---

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/04/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 18/04/2024 - 14:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/05/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 16/05/2024 - 14:25

08/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.