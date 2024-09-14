T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, ÇAKMAK Mahalle/Köy, 413 Ada, 4 Parsel, arsa özellikli taşınmazdır.

Adresi: Denizli İli Merkezefendi İlçesi Çakmak mh.

Yüzölçümü: 365 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekliimar planında Konut alanı, inşaat nizamı:ayrık, kat adedi:4komşu mes:3 mt, arka bah mes: imar yön.23.madde, binayük:imar yön. 28.madde

Kıymeti: 5.475.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/05/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 27/05/2025 - 11:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 11:00

11/09/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.