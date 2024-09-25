T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/14 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazınönemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, DOKUZKAVAKLAR Mahalle/Köy, 3290 Ada, 7 Parsel, Tapu kaydına göre ev ve arsaözelliklitaşınmaz olup, üzerinde6adet mesken ve müştemilat olarak kullanılanyapılar vardır. Yapı kullanma izin belgesi yoktur.
Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesiDokuzkavaklar Mahallesi 2187, 2145 ve 2149 sokaklara cepheli,
Yüzölçümü : 649 m2
İmar Durumu : Konut alanı,inşaat nizamı:ayrık, kat adedi: 3, bina yük: imar 28.md, bina derin:kroki, ön bahçe mes: 1,00 mt, 1,50 mt, 5,00 mt, komşu mes: 3,00 mt, bahçe mes.deimar yön.23 md Ç bendi geçerlidir
Kıymeti : 7.776.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:40
23/09/2024(İİK m.114 ve m.126)
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