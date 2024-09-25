T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.09.2024 - 00:01

T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/14 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazınönemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, DOKUZKAVAKLAR Mahalle/Köy, 3290 Ada, 7 Parsel, Tapu kaydına göre ev ve arsaözelliklitaşınmaz olup, üzerinde6adet mesken ve müştemilat olarak kullanılanyapılar vardır. Yapı kullanma izin belgesi yoktur.

Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesiDokuzkavaklar Mahallesi 2187, 2145 ve 2149 sokaklara cepheli,

Yüzölçümü : 649 m2

İmar Durumu : Konut alanı,inşaat nizamı:ayrık, kat adedi: 3, bina yük: imar 28.md, bina derin:kroki, ön bahçe mes: 1,00 mt, 1,50 mt, 5,00 mt, komşu mes: 3,00 mt, bahçe mes.deimar yön.23 md Ç bendi geçerlidir

Kıymeti : 7.776.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:40

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:40

23/09/2024(İİK m.114 ve m.126)

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