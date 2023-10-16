T.C. DENİZLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

Sayı: 2023/470 Esas

Davacı Maliye Hazinesi tarafından dava konusu Denizli ili Merkezefendi ilçesi Karaman mah. 372 ada 36 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan ''Hüseyin oğlu İsmail'' 'nin T.M.K.'nun 588.maddesi gereğince gaipliğine ve davalı adına kayıtlı Denizli ili Merkezfendi ilçesi Karaman mah. 372 ada 36 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi istemli dava açıldığı, bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin Mahkememizin 2023/470 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, söz konusu ''Hüseyin oğlu İsmail'' ile ilgili bilgi veren olmaz veya sağ olduğu tespit olunamaz ya da kesin olarak öldüğü tespit olunamaz ise yargılama sonundaT.M.K.'nun 588.maddesi gereğince bu kişinin gaipliğine karar verileceği ve dava konusu taşınmazın Hazine'ye devredileceği ilan olunur.