T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

Örnek No:55*

2022/9 SATIŞ - TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda ayrıntıları yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmaz: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Kumkısık Mahalle, 156 Ada, 5 Parsel Arsa nitelikli taşınmaz. Adresi :Kumkısık Mahallesi Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü: 2.040 m2

Kıymeti: 2.500.000,00 TL

KDV: %10

İmar Durumu: Merkezefendi Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan 'Ticaret Alaru' içerisinde kalmaktadır. Taks 0,40 Kaks: 1,00'dtr. Ön bahçe cekme mesafesi 10,0 metredir. Yapi yüksekliği 15,5

Kaydındaki Şerhler: "İmar düzenlemesine alınmıştır." Şerhi bulunmaktadır.

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 14:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/04/2024 - 14:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/04/2024 - 14:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 26/04/2024 - 14:30

2 No'lu Taşınmaz: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Kumkısık Mahalle, 157 Ada, 4 Parsel Arsa nitelikli taşınmaz. Adresi: Kumkısık Mahallesi Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü: 2.398 m2

Kıymeti: 2.398.000,00 TLKDV: %10 İmar Durumu : Merkezefendi Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Plam 'Ticaret Alani' içerisinde kalmaktadır.Yapilaşma şartlari TAKS: 0,40 KAKS: 1,00'dır. Ön bahçe çekme mesafesi 10,0 metredir.

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/03/2024 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/04/2024 - 15:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/04/2024 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 26/04/2024 - 15:00

30/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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