T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/38 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Dokuzkavaklar Mahalle, 5062 Ada, 17 Parselde kayıtlı ev ve arsa nitelikli taşınmaz. (mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.) Adresi: Denizli İli Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mah.

Yüzölçümü: 459 m2 Kıymeti : 5.570.000,00 TLKDV : %10İmar Durumu : Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı içerisinde yer almaktadır. Çekme Mesafeleri:3,00 m, Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/10/2024 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/10/2024 - 14:59

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/11/2024 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2024 - 14:59

13/09/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.