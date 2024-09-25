T.C. DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 25.09.2024 - 00:01

T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2024/5 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Pamukkale/Karahayıt Mah, 172 Ada, 6 Parsel, 16.498,04 m2, tarla vasıflı taşınmazdır.Kıymeti: 51.473.885,00 TL KDV : %10

Kaydındaki Şerhler: Kamu haciz şerhi ile ipotek bulunmaktadır. İpotek şerhi kaldırılmadan tescil verilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 11:41Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 11:41Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 11:41

23/09/2024