T.C. DENİZLİ 6. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

2023/213

Davacı, HAŞİM MUTLUile Davalı, MÜMİNE MUTLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davalı adına mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,davacı vekilinin 20/03/2023 tarihli dilekçesi ile Bulgaristan Novi Pazar Bölge Mahkemesi 1. Adli Heyetince tarafların boşanmalarına dair 2021 3620101239 sayılı karar verildiği, kararın Türk Yurttaşlar bakımından hüküm ifade edebilmesi için Türk Mahkemesince tanınması zorunlu bulunduğundan bu kararın tanınmasını talepettiği, ekte gönderilen dava dilekçesi ve tensip zaptının kendisine tebliğ edilerek, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizi, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyerek 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususunun İHTARI ile ilan metninin, dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.13/11/2024