T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/499+599 Esas

Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin;

2022/499 Esas sayılı dosyasından Davalılar AYSEL DEMİRALAN ve NECDET KOÇ aleyhine Denizli ili Pamukkale ilçesi Eldenizli Mahallesi Kocasavak Mevkii 208 Ada 20 Parsel sayılı taşınmazın 3846,63m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2022/599 Esas sayılı dosyasından Davalılar MAHMUT KOÇ ve MUSTAFA KOÇ aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, Kocaçukur mevkii, 504 ada 61 (eski 669) parsel sayılı taşınmazın 1.277,00m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.. 01/03/2024