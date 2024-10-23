T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/546-547-548-549-550 Esas sayılı dosyaları

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin;

1) 2024/546 Esas sayılı dosyasından davalılar MESUT SARI, NACİYE SARIaleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Hürriyet Mahallesi 499 ada 6 parselden ifrazen oluşan 499 ada 35 parsel sayılı taşınmazın292,61 m2lik kısmının daimi irtifak,499 ada 36 parselin 28,56m2 lik kısmınıntamamının mülkiyet hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

2) 2024/547 Esas sayılı dosyasından davalılar DUDU DAĞLI, FATMA KABAKÇI, NEVZAT KARAaleyhine Denizli ili Honaz İlçesiMenteşe Mah. 122 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 110,88m2 lik kısmının daimi irtifak için kamulaştırma kararı verildiği,

3) 2024/548 Esas sayılı dosyasından davalılar HİMMET KİRAZ, HÜSEYİN KİRAZ, ÜMMÜHAN GÜNDÜZ aleyhine Denizli ili Honaz İlçesiHürriyet Mah. 489 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 497,75 lik daimi irtifak hakkı ve 489 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 34,19 m2 lik kısmınınmülkiyet hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

4- 2024/549 Esas sayılı dosyasından davalılar MEHMET AKGÜLaleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Hürriyet Mahallesi 489 ada 12 parsel sayılı taşınmaz davalılara ait iken 169,21 m2 daimi irtifak ve 361,46 m2 lik kısımlarının daimi irtifak hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

5) 2024/550 Esas sayılı dosyasından davalı ALİ EFE aleyhine Denizli ili Honaz İlçesiHürriyet Mah. 240 ada 29 parselden ifrazen oluşan 240 ada 35 parsel sayılı taşınmazın371,96 m2 lik daimi irtifak hakkı ve240 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 34,98 m2 lik kısmının tamamının mülkiyet hakkı için kamulaştırma kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜolduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalılarınkamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur.