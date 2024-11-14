T.C. DENİZLİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:00

Sayı: 2024/345 Esas (eski 2024/243 Esas)04/11/2024

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalı Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim DeğişikliğiDefterdarlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Denizli İli Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi 352 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmazın hissedarı Didik Tevfik Efendi Kerimesi Ayşe'nin gaip olduğuna ve taşınmaz satışından gaip kişi payına düşen ve vadeli mevduat hesabında tutulan satış bedelinin Hazineye devrine karar verilmesi istenmiştir.

Nüfus idaresinde kaydı bulunmayan, bu güne kadar sağ olupolmadığı ve adresi tespit edilemeyenDidik Tevfik Efendi Kerimesi' Ayşe'ninhaberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Denizli 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/345 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK.588 ile 32 ve 33 maddeleri gereğince İLAN olunur. 04/11/2024