T.C. DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2020/869 Esas

DAHİLİ DAVALI: VEYSEL BODUR

Davacı HASAN ÇAKIR tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili 02.10.2020 tarihli tarihli dava dilekçesi ile dava konusu Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Eğerci Köyü 162 ada 25 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasında davacı vekilinin dava dilekçesinde belirttiği dahili davalı Veysel Bodur'un gösterilen adresine tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

Duruşma günü 09.04.2025 günü saat 09.50 'de olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz, gelip davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz,henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, tanık listelerini mahkemeye sunmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.