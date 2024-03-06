T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMASI

Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/709 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Aydın ili Didim İlçesi, Akköy Mah.

ADA NO: 0

PARSEL NO: 1387

YÜZÖLÇÜMÜ: 748,05

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ayşe TURAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Karayolları Genel Müdürlüğü

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten 2. Bölge Müdürlüğü tarafından davalı Ayşe TURAN aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili ve yol olarak terkini davasında verilen ara karar gereğince;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/709 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 18/10/2023