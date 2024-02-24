T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/310

MUHATAP: (DAVALI) RAMAZAN ÇETİNKOL - 222*****720 T.C. Kimlik No,

M***T ve E***E oğlu. **/**/1976 doğumlu. Türkiye, Afyonkarahisar, Dinar,

Uluköy nüfusuna kayıtlı. Saitama-shi, Midori-ku, Higashiurawa 9-18-4 Rowaberu Minami 301 Saitama-ken/JAPONYA

Davacı Orman Genel Müdürlüğü adına Dinar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aleyhinize "Mirasçı olarak hissedarı bulunduğunuz Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Uluköy Köyü Akdere Mevkii 1063 parsel sayılı tapuda tarla niteliğinde kayıtlı olan taşınmazın bir bölümünün 04/12/2021 tarihinde kesinleşen orman kadastrosuna göre Büyükkır Devlet Ormanı (kesinleşmiş orman tahdit sınırları) içerisinde kaldığı" iddiasıyla taşınmazın orman tahdit sınırları içinde kalan bölümünün tapusunun iptali ile orman vasfıyla Hazine adına kayıt ve tescili talebiyle açılan davada; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamaması, başkaca bir adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiştir.

İşbu ilanen tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacak olup;

"HMK'nun m.122 gereğince, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, m.128 uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; yine davanın ön inceleme duruşmasının 15/05/2024 günü saat 10:05'te yapılacağı, m.139 uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, m.139/1-ç gereğince tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları ilanen tebliğ olunur.