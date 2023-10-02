T.C. DİYARBAKIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

ESAS SAYISI: 2022/103 Esas

DAVALI: REMZİYE GÜRBÜZ -20578794316 T.C.'nolu - YUNUS EMRE MAHALLESİ 940.SOKAK NO:7Davacı AHMET OYMAN tarafından davalılar ABDURRAHİM GÜRBÜZ, AHMET YILDIZ, AHMET İHSAN GÜRBÜZ, ALİ YILDIZ, ALTUN ÇOK, FATMA GEZER, GÜLLİ KARACA, HAFSİ BAL, HAŞİM YILDIZ, HATUN YILDIZ, HEDİYE BAL, İHSAN GÜRBÜZ, İSMAİL KOYUN, MEHMET ŞİRİN GÜRBÜZ, MELTEM ESER, MUSTAFA KOYUN, MÜRVET DİRİ, REMZİYE GÜRBÜZ, REŞİT YILDIZ, SADIK GÜRBÜZ, SAKİNE TAN, SALİH KOYUN, SALİH YILDIZ, SONGÜL GÜNCE, SULTAN BELLEK, ŞEHMUS YILDIZ, ZAHİDE DEMİR aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasına ilişkin yapılan yargılamanın ara kararı gereğince Mahkememizin 2022/103 Esas sayılı dosyasına ilişkin davalı Remziye Gürbüz'ün, dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye tebliğe çıkarılmış olup, adresten ayrıldığı gerekçesiyle davetiye iade edildiğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davaya karşı beyanda bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 144.ve 147.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu; dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2023