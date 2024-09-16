T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.09.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1075 Esas Konu: Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği yazılı ve gaip olduğu ileri sürülen MUSA TURAN'ın yaşayıp yaşamadığı, yaşıyorsa adres bilgileri, gaipse gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN TC KİMLİK NO : 19384808034

ADI SOYADI : MUSA TURAN

BABA ADI : İBRAHİM /ANA ADI : NEFİSE

DOĞUM TARİHİ : 04/03/1981 DOĞUM YERİ : BİSMİL

İKAMETGAH ADRESİ : Mezopotamya Mah. Fırat Blv. No:104 İç Kapı No:4

Kayapınar / Diyarbakır