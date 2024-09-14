T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1056 Esas 29/11/2023

DUYSAL KARATAŞ ile NİHAYET KARATAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NİHAYET KARATAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 16975920526

ADI SOYADI: NİHAYET KARATAŞ

BABA ADI: REFİK

ANA ADI: HANİFE

DOĞUM TARİHİ: 20/06/1974

DOĞUM YERİ: DİYARBAKIR