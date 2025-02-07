Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. DİYARBAKIR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/276 Esas Davacılar, HÜSEYİN KOYUN, MEHMET NESİH ÖZERDEM ile Davalı, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;Dava konusu "Diyarbakır ili Yenişehir İlçesi Dökmetaş Mahallesi 754 parsel" tescil dışı alan ile ilgili taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazlarını mahkememizin 2022/276 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bildirmeleri TMK'nın 713/2 maddesi gereğince İLAN olunur.