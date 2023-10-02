T.C. DİYARBAKIR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/298 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Dabanoğlu Mahallesi

MEVKİİ: Dabanoğlu Mahallesi

ADA NO: 158 (tevhid/ifraz işlemi sonrası 20036 ada, 5 parsel)

PARSEL NO: 13

VASFI: Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI: Sıdıke Çolak Mirasçıları Ayşe (Osmanı kızı)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/298 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2023