T.C. DİYARBAKIR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2021/298 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Dabanoğlu Mahallesi
MEVKİİ: Dabanoğlu Mahallesi
ADA NO: 158 (tevhid/ifraz işlemi sonrası 20036 ada, 5 parsel)
PARSEL NO: 13
VASFI: Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI: Sıdıke Çolak Mirasçıları Ayşe (Osmanı kızı)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/298 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01901010