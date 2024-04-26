T.C. DİYARBAKIR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2021/304 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Özdemir Mahallesi
MEVKİİ: Özdemir Mahallesi
ADA NO: 183 (tevhid/ifraz işlemi sonrası 20030 ada, 2 parsel)
PARSEL NO: 2
VASFI: Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- MEHMET HÜSEYİN OĞLU
2- RESUL (HASAN OĞLU)
3- ŞÜKRÜ (ÖMER OĞLU)
4- ZEYNEP (HALİL KIZI)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/304 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2023
#ilangovtr Basın No: ILN02022047