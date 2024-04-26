T.C. DİYARBAKIR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/304 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Özdemir Mahallesi

MEVKİİ: Özdemir Mahallesi

ADA NO: 183 (tevhid/ifraz işlemi sonrası 20030 ada, 2 parsel)

PARSEL NO: 2

VASFI: Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- MEHMET HÜSEYİN OĞLU

2- RESUL (HASAN OĞLU)

3- ŞÜKRÜ (ÖMER OĞLU)

4- ZEYNEP (HALİL KIZI)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/304 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2023