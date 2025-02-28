T.C. DOĞANŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:01

T.C. DOĞANŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/105 Esas 18.02.2025

Mahkememizin 2024/105 Esas sayılı dosyasında; Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Kozluk Mevkii, 132 ada ( 25 - 26 - 27, 41 parsel) arazinin çevrelediği ve Fen Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen 23199,20 m² ile,B harfi ile gösterilen 9049,57 m² ve C Harfi ile gösterilen 3417,44 m² taşınmazların Davacı Mehmet TAŞAR (TCK No: 16406654754) adına tapuya tescil edilmesine karar verilmesi talep edilmiş olup, Taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları TMK 713/4 Mad. gereğince İLAN olunur. 23/12/2024