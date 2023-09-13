T.C. DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Eylül 2023

DOSYA NO: 2020/875

KARAR NO: 2021/302

SANIK: FAVAT HADDAYI, Vakıl ve Nulifer oğlu, 1998 AFGANİSTAN doğumlu,

SUÇ: Göçmen Kaçakçılığı

SUÇ TARİHİ: 08/12/2020

SUÇ YERİ: AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ: 18/06/2021

Göçmen Kaçakçılığı suçundan 5237 sayılı TCK'nın 79/1-a. Maddesi gereğince sanık FAVAT HADDAYI hakkında 2 YIL 10 AY 5 GÜN HAPİS ve18.320,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, karara ve karşı ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ilan olunur. 11.09.2023