T.C. DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2020/875
KARAR NO: 2021/302
SANIK: FAVAT HADDAYI, Vakıl ve Nulifer oğlu, 1998 AFGANİSTAN doğumlu,
SUÇ: Göçmen Kaçakçılığı
SUÇ TARİHİ: 08/12/2020
SUÇ YERİ: AĞRI/DOĞUBAYAZIT
KARAR TARİHİ: 18/06/2021
Göçmen Kaçakçılığı suçundan 5237 sayılı TCK'nın 79/1-a. Maddesi gereğince sanık FAVAT HADDAYI hakkında 2 YIL 10 AY 5 GÜN HAPİS ve18.320,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, karara ve karşı ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ilan olunur. 11.09.2023
#ilangovtr Basın No: ILN01890322