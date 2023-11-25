T.C. DÜZCE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 25 Kasım 2023

DOSYA NO: 2015/617

KARAR NO: 2023/637

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı ile Muhammed oğlu, 01/01/1995 doğumlu RAİD FARİS hakkında 5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddeleri gereğince açılan kamu davasının 5237Sayılı TCK'nın 66/1-eve 67/4 maddeleri ile 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince kamu davasının düşmesine, muhafaza altına alınan gümrük kaçağı sigaraların5237 sayılı TCK 54/4 maddesi gereğince zor alımına karar verilmiştir. Verilen karar Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Dilek Karaşahin tarafından 10/11/2023 tarihli dilekçe ile zamanaşımı nedeniyle verilen kararın kaldırılması yönünden istinaf edilmiştir. Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememiz kararına karşı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yoluna başvurabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.