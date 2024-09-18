T.C. DÜZCE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/77

KARAR NO: 2024/356

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2024 tarihli kararı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Ayşegül BAŞARAN hakkında sonuç olarak 2 yıl 1 ay hapis ve hak yoksunluklarına karar verilmiştir. Sanık Ayşegül BAŞARAN hakkında verilen karara karşı istinaf talebinde bulunmuştur. Dosyada müşteki olan Mehmet ve Zeynep oğlu, 03/05/1973 doğumlu, Bursa/ Gemlik Kayhan mah/köy nüfusuna kayıtlı TOLGA PAKER tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi de tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince HÜKÜM ÖZETİNİN ve SANIK TARAFINDAN VERİLEN İSTİNAF DİLEKÇESİNİN TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000'NİN ALTI BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunulup bu beyan tutanağa geçirilmek suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği İLAN OLUNUR.