T.C. DÜZCE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/44

DAVALI: SERKAN VEREP - 297****3928 T.C. Kimlik nolu, Düzce ili, Gölyaka ilçesi, Saçmalıpınar Köyü, Cilt No:17, Aile Sıra No:98, Sıra No:44'te nüfusa kayıtlı, Enver ve Leyla oğlu, 16/12/1983 doğumlu.

Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/04/2022 tarihli, 2022/690 Esas-2022/807 Karar sayılı Kararı ile Enver Verep'in mirasının davalı Serkan Verep tarafından kayıtsız şartsız reddedildiği tespit edilmiş olup akabinde davacı Ayhan Ayalp tarafından Mahkememize açılan Mirası Reddinin İptali davası nedeniyle;

Davalının mernis adresinin bulunmadığı, tespit edilebilen tüm adreslere gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarından olumlu sonuç alınamadığı anlaşılmakla, son çare olarak davalı Serkan Verep'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla,

"Bu tebligatın ulaşmasından itibaren HMK'nın 129. md. gösterilen şekilde hazırlanmış cevap dilekçesini ve her bir davacı için ayrı tebliğ giderini HMK 127 md. uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde sunabileceğiniz, süresinde cevap dilekçesi sunulmaması halinde HMK 128 md. uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız,

HMK 139/1 md uyarınca 08/05/2024 günü saat 11:30'da ön inceleme duruşması yapılacaktır. Bu amaçla, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece bir tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgeler için açıklama yapmak üzere 2 hafta kesin süre verildiği, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde HMK'nın 140/5. md uyarınca o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" hususları, dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar ve duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere davalı Serkan Verep'e ilanen tebliğ olunur.