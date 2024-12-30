T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:01

T.C.DÜZCE İCRA DAİRESİ

2024/888 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/888 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Düzce İli Merkez İlçesi Şekerpınar Mahallesi Köyiçi Mevkii 128 Ada 19 Parsel sayılı kargir ev ve tarla nitelikli 886,50 m² yüz ölçümlü taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

İmar Durumu: Boğaziçi Belediyesi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü elde edilen bilgiye göre Merkez İlçesi, Boğaziçi Beldesi) Şekerpınar Mahallesinde bulunan dosya konusu 128 ada 19 parsel nolu taşınmazın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde 'konut+ticaret+yol alanında' kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.548.025,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:33

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 14:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 14:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Düzce İli Merkez İlçesi Yaka Köyü Embiyalar Mevkii 3005 Ada 51 Parsel sayılı 600,06m² yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

İmar Durumu:Düzce İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün yazısına göre; Düzce İli, Merkez İlçesi, Yaka Köyü 3005 ada 51 nolu parsel imar planı bulunmadığı, köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.050.105,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : "Düzce As. Huk. Mah. 03/05/1979 tarih 979/735-744 sayılı kararı ile 1023 m² sahada TEK GN. MD. lehine daimi irtifak hakkı vardır." açıklamalı irtifak hakkı mevcuttur. / "TEK İrtifak alanında değişiklik vardır." açıklamalı şerh mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:52

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:52

23/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.