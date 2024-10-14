T.C. EDİRNE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/15 Esas

KARAR NO: 2021/590

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2021 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince 6 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS, 87.500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Lalkhan ve Parween oğlu, 01/01/1996 PAKİSTAN doğumlu, TC Kimlik No:99855474494 İMRAN NOMİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.07/10/2024