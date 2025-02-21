T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:01

T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/672 Esas

Davalı Hediye Koç adına kayıtlı Edirne ili, Havsa İlçesi, Abalar Köyü 2018 parsel sayılı 420,00 m² taşınmazın tamamının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 420 m²'lik kısmınnı, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli147.000,00 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazınkamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 23/10/2024 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 23.01.2025