T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/483 Esas

Edirneili, Merkez ilçesi, (eski Nispet Mahallesi) Şükrüpaşa Mah., 1525 ada 18 parsel sayılı taşınmaz maliki "İSMAİL OĞLU EMİN" isimli kişiyi tanıyan, bilen olup olmadığı hakkında ülke genelinde yayınlanan yüksek trajlı bir gazetede "İSMAİL OĞLU EMİN"in sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK 594 madde uyarınca varsa mirasçılarının ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.