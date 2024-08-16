T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.08.2024 - 00:01

T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2024/860 Esas

Edirne İli Merkez Barutluk Mah 1300 Ada 147 Parsel sayılı taşınmazın maliki "SALİH" isimli kişiyi tanıyan , bilen olup olmadığı hakkında ülke genelinde yalınlanan yüksek trajlı bir gazetede "SALİH" in sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK 594 madde uyarınca varsa mirasçılarının ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.